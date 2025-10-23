Российский гимнаст пожаловался на пристрастное судейство на чемпионате мира

Российский гимнаст Даниел Маринов в эфире «Матч ТВ» рассказал, что судьи занижали ему баллы в финале личного многоборья на чемпионате мира в Джакарте.

Маринов занял седьмое место с результатом 80,766 балла. Победителем стал трехкратный олимпийский чемпион японец Даики Хасимото (85,131), серебро завоевал китаец Чжан Бохэн (84,333), третье место занял швейцарец Ноэ Зайферт (82,831).

Маринов привел в пример соревнования в опорном прыжке. Там за идентичные прыжки Хасимото получил 9,266 балла, а россиянин — 9,1 балла. Также гимнаст рассказал, что в квалификации он получил за упражнения на кольцах 12,466 балла, а в финале точно за такое же исполнение — 12,2.

«Честно говоря, даже швейцарцу накидывали моментами. Точнее нет, им ставили нормально, но меня конкретно занижали. Это я сейчас говорю не с целью как‑то оправдаться, а вот по факту», — сказал Маринов.

Российскому гимнасту в Индонезии еще предстоят финалы в отдельных видах — в опорном прыжке, на брусьях и на перекладине.

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась допустить россиян к участию в международных соревнованиях.