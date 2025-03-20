Жена Овечкина рассказала о симпатии Трампа к мужу

Трамп отдельно приветствовал Овечкина во время приема в Белом доме после завоевания «Вашингтоном» Кубка Стэнли в 2018 году и упоминал россиянина как отличного игрока накануне своей инаугурации.

«А еще он однажды пригласил нас на Рождество на свою виллу во Флориде. Там были его друзья, знакомые, многолетние члены клуба при этой его резиденции. Но все равно их стол с женой Меланией и его семьей был отгорожен от остальных», — рассказала Анастасия.

Она отметила, что в какой-то момент старший сын Трампа подошел к ним и попросил подойти к президенту. Некоторое время мужчины беседовали, содержание их разговора Анастасия предпочла не раскрывать.

Ранее стало известно, что во время телефонного разговора Дональд Трамп и Владимир Путин обсуждали возможность проведения матча между командами НХЛ и КХЛ.