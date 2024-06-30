Действующий чемпион Европы Италия покидает Евро-2024, сенсационно уступив Швейцарии в 1/8 финала

Футболисты сборной Швейцарии вечером в субботу, 29 июня, на славу порадовали своих болельщиков, заставив паковать чемоданы действующих чемпионов Европы итальянцев. Прошедшая встреча 1/8 финальной части Евро-2024 была проведена обеими командами на встречных скоростях. Однако более удачливыми и напористыми оказались швейцарцы, которые, в итоге, сумели навязать сборной Италии свою инициативу.

В итоге, встреча команд завершилась со счетом 2:0. Первым ворота итальянского вратаря Доннарумы на 37-й минуте встречи распечатал полузащитник Ремо Фройлер . Спустя девять минут отличился хавбек Рубен Варгас (46-я минута).

Подопечные Лучано Спалетти старались изо всех сил, однако так и не смогли свое упорство перевести в голы, бесславно пополнив список команд, что уже покинув покинули турнир.

А сборная Швейцарии в четвертьфинале ждет победителя пары Англия-Словакия.

Ранее мы писали, что на матче Евро-2024 между Украиной и Румынией болельщики последней громко скандировали «Путин-Путин!».