Делегация из Архангельска посетила культурный центр «Елизавета Мамонтова» в Сергиевом Посаде

Представители администрации Архангельска и директора местных учреждений культуры приехали в культурный центр «Елизавета Мамонтова» в Хотькове в Сергиево-Посадском городском округе для обмена культурным опытом.

Отмечается, что гостей познакомили с работой учреждения, кружками и секциями, репертуаром, наработками по привлечению в центр жителей разных возрастов, в частности молодежи. Особое внимание уделили методическим разработкам организации досуга детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Для нас сегодня очень важная встреча. Я бы сказала, знаковая. Вы можете себе представить, что означает, что к нам приехал Архангельск? Это серьезный русский город, где традиции очень сильны, где культура развита на самом высоком уровне. И то, что эта делегация для обмена опытом выбрала нас, конечно, большая гордость», — сказала Рита Тихомирова, председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа.

Помимо Хотькова, в рамках проекта по обмену культурным опытом делегация из Архангельска посетила Дома культуры «Яуза» и «Марфино» в Мытищинском городском округе, а также Дом культуры «Подмосковье» в Красногорске.