«Дело не в безопасности»: Губерниев назвал истинную причину отказа волейбольной сборной от чемпионата мира

Мужская сборная России по волейболу по собственной инициативе отказалась от участия в чемпионате мира, который пройдет в 2027 году в Польше. Официальной причиной названа проблема с безопасностью.

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко, комментируя это решение, заявил: «Мы думаем, что на данном турнире будет критически мало спорта и очень много политики».

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что причина не в безопасности как таковой, а в недружественных отношениях с Польшей. По его мнению, российских спортсменов все равно бы не пустили в страну, несмотря на полноценный допуск от Международной федерации волейбола (FIVB).

«Турниры в Прибалтике, Чехии и Польше пройдут без нашего участия во всех видах спорта. Дело не в гарантиях безопасности, а в том, что есть страны, куда мы сейчас по определению поехать не можем ни в каком качестве. Некоторые страны нас совсем не пускают», — сказал Губерниев.

Можно сказать, что, отказавшись от ЧМ в Польше, российская сторона пошла навстречу международной федерации, избавив ее от проблем. Взамен FIVB пересмотрела формат Лиги наций (через этот турнир можно отобраться на Олимпиаду), чтобы обеспечить в нем участие мужской и женской сборных России.