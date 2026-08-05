«Стоп-урок». Роспотребнадзор разрешил закрывать школы при 20% заболевших

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, опубликованному на официальном портале Роспотребнадзора, образовательные учреждения будут приостанавливать работу при выявлении 20% детей, заболевших гриппом, ОРВИ или коронавирусом.

Как сообщает ТАСС, региональным руководителям органов исполнительной власти в сфере образования рекомендовано оперативно внедрять противоэпидемические меры в периоды сезонных вспышек инфекций.

В перечень обязательных действий, отмечается в тексте постановления, включены отмена массовых культурных и спортивных событий, а также приостановка занятий при суммарной заболеваемости указанными инфекциями, достигающей пятой части от общего числа учащихся.

Кроме того, ведомство настоятельно советует привить против гриппа персонал учебных заведений и организовать для сотрудников дополнительное обучение методам профилактики респираторных вирусов и COVID-19 — об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о том, что больничный можно открыть дистанционно при гриппе и коронавирусе.