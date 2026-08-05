«Эпидемия у терминалов». Число мошеннических операций взлетело в 2,2 раза за квартал

В России зафиксирован резкий скачок мошеннических операций, совершаемых с использованием банкоматов. Об этом со ссылкой на данные статистики Банка России сообщает РБК .

Речь идет о хищениях, осуществляемых без открытия счетов: под влиянием злоумышленников граждане вносили наличные средства через устройства самообслуживания на счета, подконтрольные преступникам.

По данным регулятора, во втором квартале 2026 года количество подобных транзакций, совершенных без добровольного согласия клиентов, достигло 1 тыс. 764. Этот показатель не только превысил итоговые данные за весь 2025 год (1,07 тыс.), но и продемонстрировал значительный рост по сравнению с первым кварталом — число инцидентов увеличилось в 2,2 раза.

Общий объем средств, похищенных по этой схеме за апрель–июнь, составил 252,3 млн рублей. Для сравнения, в предыдущем квартале эта сумма равнялась 214,4 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что мошенники подменяют QR-коды в местах массового скопления.