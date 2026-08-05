«Спасательный круг для селлеров». Пострадавшим продавцам WB из Ленобласти дадут 100 млн льготных займов

В Ленинградской области стартовала программа льготного кредитования для продавцов, пострадавших в результате инцидентов на складских объектах Wildberries. Денежные средства в размере 100 млн рублей уже перечислены из уставного капитала региональной микрокредитной компании. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы региона, параллельно с запуском горячей линии и профильного штаба помощи селлерам разворачивается механизм прямой финансовой поддержки.

«Из уставного капитала региональной микрокредитной компании выделены первые 100 миллионов рублей на льготные займы. Деньги на счетах есть, они целевые. Средства пойдут на пополнение оборотных средств, восстановление товарных позиций. Ставка льготная, оформление ускоренное», — написал Дрозденко.

Областное правительство также предусмотрело вариант для заявителей, у которых недостаточно собственного залогового обеспечения: до 30% от суммы сделки компенсирует региональная гарантийная организация. Кроме того, ведется проработка совместных программ с крупнейшими банками.

«Областные структуры поддержки уже начали предоставлять кредитные каникулы - отсрочку на шесть месяцев тем, кто ранее брал займы. Это первая мера, которую можно было запустить оперативно», — добавил он.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что удары по складам Wildberries могут повлиять на цены.