«Спартак» расстался с Ливаем Гарсией: форвард возвращается в Грецию

Московский «Спартак» объявил об аренде нападающего Ливая Гарсии в «Панатинаикос» за €1,25 млн за сезон. Еще €12 млн красно-белые могут получить, если греческий клуб решит выкупить форварда на постоянной основе.

Нападающий сборной Тринидада и Тобаго возвращается в Грецию, где он ранее выступал за АЕК. Зимой 2025 года «Спартак» заплатил за Ливая Гарсию €18,7 млн, однако футболист так и не сумел завоевать прочное место в основе красно-белых.

Шансы Ливая остаться в «Спартаке» стали минимальными, после того как москвичи договорились о трансфере нападающего «Рубина» Мирлинда Даку.

В общей сложности Ливая Гарсия провел за «Спартак» 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей. В трех играх красно-белых нынешнего сезона нападающий не провел на поле ни минуты, оставаясь в запасе.

Ранее полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался о положении дел в своем бывшем клубе «Локомотиве».