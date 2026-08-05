«Локомотив распадается»: полузащитник Баринов критически высказался о своей бывшей команде

Бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался в разговоре с «СЭ» о состоянии дел в стане железнодорожников.

В зимнюю паузу в прошлом чемпионате Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА.

«Вы посмотрите, что происходит в клубе. Все бегут отсюда. Это не правда? Только я первый все это понял», — сказал Баринов.

Футболист отметил, что если у «Локомотива» не последует усиления, то команду ждет печальная участь. При этом Баринов отметил, что коллектив у железнодорожников классный.

Летом «Локомотив» потерял нападающего Дмитрия Воробьева и полузащитника Данила Пруцева, который вернулся в «Спартак» из аренды. Кроме того, продолжает залечивать травму форвард Николай Комличенко. В кубковом матче с ЦСКА также получили повреждения нападающий Александр Руденко и защитник Максим Ненахов.

Напомним, «Локомотив» на старте Пути РПЛ Кубка России уступил ЦСКА в серии пенальти — 1:1, 4:5.