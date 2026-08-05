«Готовьте зонты и ветровки». В среду на большей части Сахалина ожидаются дожди

По прогнозу синоптиков, в среду, 5 августа, на большей территории Сахалина ожидаются кратковременные дожди, на Курильских островах — дождь и туман.

В северной и центральной частях острова пройдут непродолжительные дожди. Скорость южного ветра составит 7–12 метров в секунду, а на прибрежных территориях порывы могут усиливаться до 10–15 метров в секунду. Температурный фон ночью будет держаться в пределах 14–19 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22–27 градусов. На побережьях будет прохладнее: ожидается 16–21 градус.

В южных районах в отдельных точках возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, его скорость составит 7–12 метров в секунду, на побережьях порывы достигнут 12–17 метров в секунду. Ночная температура ожидается на уровне 14–19 градусов, дневная — 23–28 градусов.

На Курилах днем на севере островов пройдет дождь, местами возможен туман. Ветер юго-западный, 8–13 метров в секунду. Температура ночью составит 10–15 градусов, днем — 17–22 градуса.

В Долинском и Смирныховском районах Сахалина сохраняется высокий (четвертый) класс пожарной опасности. Местных жителей и туристов призывают соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось о том, что дрон снял китов-гигантов, выныривающих из моря у берегов Курил.