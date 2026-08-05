«Длинные выходные близко». В ноябре и декабре россиян ждут три короткие недели

В предстоящем ноябре и декабре текущего года российских работников ожидают сокращенные рабочие недели. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью РИА Новости .

Согласно разъяснениям эксперта, причиной для первой короткой недели станет празднование Дня народного единства. Поскольку в этом году официальный праздник приходится на среду, это позволит равномернее распределить трудовую нагрузку и предоставить работникам дополнительный выходной в середине недели. Конкретное число рабочих дней в ноябре Иванова-Швец не привела, однако подтвердила сам факт их сокращения.

Второй период с уменьшенным количеством рабочих дней ожидается в декабре. Как уточнила специалист, его продолжительность составит всего три дня — с 28 по 30 декабря. Подобный график, по ее словам, связан с предстоящими новогодними праздниками, стартующими в последних числах декабря и продолжающимися в январе.

Эксперт подчеркнула, что установленный режим работы позволит россиянам заблаговременно подготовиться к встрече Нового года и посвятить больше времени семьям. Она также напомнила, что все вопросы переноса и сокращения рабочих дней регулируются производственным календарем, который утверждается правительством.

В уходящем году у граждан уже была возможность отдохнуть в рамках подобных периодов, приуроченных к государственным праздникам. Предстоящие выходные станут завершающими в этом году и, как отметила Иванова-Швец, позволят сбалансировать трудовой график перед длительными зимними каникулами.

Кроме того, специалист обратила внимание на права работников в случае привлечения к труду в праздничные или выходные дни. В такой ситуации сотрудник может выбрать между двойной оплатой отработанного времени или предоставлением отгула.

«Выбор всегда остается за работником», — заключила она, добавив, что аналогичное правило действует и при выполнении сверхурочных работ.

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