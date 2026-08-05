«Байкал под топором». Путин подписал закон о вырубке погибших лесов на Байкале

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в правила использования лесных ресурсов на Байкале.

Главным нововведением является легализация вырубки погибших деревьев. Рубка допустима в случаях, когда насаждения более не выполняют полезных функций и не существует альтернативных способов их замещения культурами, соответствующими целевому назначению защитных лесов.

Помимо санитарных мер, законом регламентируется возможность освоения земель лесного фонда в интересах развития транспортной инфраструктуры. Как уточняется в сопроводительных материалах, проведение строительных или реконструкционных работ, направленных на повышение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, допускается при условии расчистки участков и последующего перевода земель в иную категорию.

Документ был размещен сайтом официального опубликования правовых актов.

Ранее сообщалось о том, что ученые РАН завершили экспедицию по изучению байкальской нерпы.