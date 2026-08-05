«Обед — время отдыха». Юрист объяснил, можно ли спать на рабочем месте

Сон во время обеденного перерыва не может квалифицироваться как дисциплинарный проступок, сообщила в интервью РИА Новости руководитель юридической практики компании SuperJob Александр Южалин.

Перерыв для отдыха и питания, пояснил эксперт, по закону относится ко времени отдыха, которое каждый работник вправе использовать по своему усмотрению.

«Сон или дремота на рабочем месте допустимы, но только в периоды официально установленных перерывов», — отметил юрист, добавив, что в это время сотрудник свободен от исполнения трудовых обязанностей.

В то же время, как подчеркивает специалист, ситуация кардинально меняется, если сотрудник спит в рабочее время. Такие действия, по его словам, уже расцениваются как нарушение трудовой дисциплины. Это правило не применяется только в случаях, когда возможность сна в рабочее время специально согласована с работодателем, например, при сменном графике или в рамках особых условий труда. В иных случаях за подобные действия работнику может грозить дисциплинарная ответственность — вплоть до выговора или увольнения, заключил юрист.

Ранее сообщалось о том, что юрист Метелица рекомендовал согласовывать даты отпуска с работодателем.