«Классика уходит в прошлое». ГОСТ на школьные дневники перепишут впервые за 15 лет

В Росстандарте сообщили о планах по обновлению государственного стандарта на школьные дневники, действующего с 2012 года. Как пояснили в ведомстве, пересмотр документа намечен на следующий год.

«Национальный стандарт на школьные дневники был разработан и утвержден в 2012 году… Предполагается, что в 2027 году стандарт будет обновлен. Любые заинтересованные стороны могут направить свои предложения в проект документа в профильный технический комитет по стандартизации», – рассказали в пресс-службе.

Согласно действующему ГОСТу, с которым ознакомилось агентство, требования распространяются на дневники для учащихся 1-11 классов, предназначенные для записи домашних заданий, выставления оценок, а также сведений об успеваемости и дисциплине.

В настоящее время стандарт устанавливает конкретные параметры оформления. Дневники выпускаются прямоугольной формы – с прямыми или закругленными углами. Вариативны как количество листов (40, 48 или 52), так и размеры: от 160 на 198 миллиметров до 170 на 215 миллиметров.

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