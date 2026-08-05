«Это был не просто салат». В 15 штатах США бушует эпидемия «взрывной» диареи

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) расширили перечень регионов, где зарегистрирована вспышка циклоспороза, сопровождающегося острой водянистой диареей. Как информирует издание The Washington Post , на данный момент в список включены уже 15 штатов.

Одним из недавно добавленных субъектов стал Миссури, где выявлено 1095 случаев инфицирования. По предварительным данным, все пострадавшие посещали заведения сети Taco Bell незадолго до возникновения первых симптомов болезни.

В ходе первичного расследования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) установлено, что часть заражений потенциально связана с измельченным салатом айсберг, поставленным компанией Taylor Farms из производственного центра, расположенного в центральной части Мексики. Данная продукция использовалась при приготовлении блюд в ресторанах Taco Bell. При этом специалисты продолжают проверять и альтернативные версии источника инфекции.

Возбудителем циклоспороза является микроскопический паразит Cyclospora. Передача инфекции преимущественно происходит через немытые сырые овощи, фрукты либо загрязненную воду. Ключевые признаки заболевания включают затяжную водянистую диарею, спазмы в животе, тошноту, общее недомогание и обезвоживание. Для здоровых взрослых людей болезнь, как правило, не представляет смертельной угрозы, однако у пожилых граждан и пациентов с хроническими патологиями она способна вызвать серьезные осложнения.

Ранее сообщалось о том, что в США отзывают салат айсберг из-за паразита, вызывающего «взрывную диарею».