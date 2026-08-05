«Сладкая угроза». Диетолог Соломатина предупредила об опасности дыни для печени

Чрезмерное употребление дыни может привести к жировому гепатозу, нарушению метаболизма холестерина и обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом в интервью изданию «Абзац» предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

Как пояснила специалист, употребление продукта натощак усиливает негативное воздействие на организм. По этой причине дыня противопоказана пациентам с сахарным диабетом, патологиями почек и ожирением .

Диетолог обратила внимание на специфическое воздействие плода на слизистые оболочки, сравнимое по эффекту с пилингом. При наличии раздражения слизистой ЖКТ, в частности при гастритах, этот эффект может стать причиной обострения воспалительного процесса.

Согласно рекомендации специалиста, безопасная суточная порция для взрослого человека не превышает 400 граммов. Детям предлагать дыню разрешается только в качестве перекуса и небольшими кусочками, подчеркнула Елена Соломатина.

Ранее сообщалось о том, что агроном Ганичкина посоветовала выбирать дыню по запаху и упругости.