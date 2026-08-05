Кардиолог Бойцов назвал три главные причины старения сердца

Артериальная гипертония, сахарный диабет и атеросклероз без должного лечения могут привести к ускоренному старению сердца, сообщил РИА Новости главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова, академик РАН Сергей Бойцов.

«Сердце — удивительный орган, который очень долго не стареет. Оно начинает стареть ускоренно тогда, когда мы этого добиваемся посредством того, что не препятствуем, а способствуем развитию артериальной гипертонии», — заявил специалист.

Кардиолог отметил, что гипертония зачастую возникает на фоне метаболического сердечно-сосудистого синдрома, который представляет собой опасное сочетание нарушений обмена веществ и сбоев в работе сердца.

Вторым значимым фактором, влияющим на износ сердца, врач назвал сахарный диабет. Как пояснил Бойцов, это заболевание также нередко развивается в рамках метаболического синдрома и приводит к поражению как мелких, так и крупных эластических сосудов.

Кроме того, эксперт выделил третью причину — образование атеросклеротических бляшек в коронарных артериях, которые питают сердечную мышцу. Он добавил, что появление таких бляшек ухудшает снабжение миокарда кислородом и вызывает фиброзные изменения.

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