Деми Мур поделилась эмоциями после обидного проигрыша на церемонии «Оскар»

Несмотря на то что Деми Мур не получила «Оскар», американская актриса выразила огромную радость по поводу своего участия в церемонии. 62-летняя звезда фильма «Субстанция» заявила, что главные события еще впереди.

В своих социальных сетях актриса написала, что эта «гонка» стала важным этапом в ее жизни и что это лишь начало нового пути. Особую благодарность Мур выразила режиссеру фильма «Субстанция» Корали Фарджит и своей коллеге по съемочной площадке Маргарет Куэлли. Она отметила, что работа над этим фильмом вместе с ними была для нее большой честью. Это было первое заявление актрисы после завершения церемонии награждения премии «Оскар».

Ранее сообщалось, что Роберт Дауни-младший на «Оскаре» похвалил игру Юры Борисова в фильме «Анора».