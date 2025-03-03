Роберт Дауни-младший отметил игру Юры Борисова в «Аноре» на «Оскаре»

Американский актер Роберт Дауни-младший на церемонии вручения премии «Оскар» отметил игру россиянина Юры Борисова в фильме «Анора», передает «Коммерсантъ».

В своей речи Дауни-младший назвал российского актера «послушным гангстером, полного совести».

«Выдающаяся игра, добро пожаловать в мир успеха, брат! У тебя большое будущее, и ты в правильном месте», — отметил голливудский актер.

Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Однако россиянин награду не получил, уступив ее Кирану Калкину, сыгравшему роль в фильме «Настоящая боль».

Не обошлось на прошедшей церемонии и без курьезов. Так, Юру Борисова ошибочно приняли за композитора Дэниела Блумберга. На кадрах с красной дорожки актера неверно подписали на трансляции.

Как пишет журнал Super, ошибка могла возникнуть из-за отсутствия характерной прически у Борисова. Кроме того, Борисова начали сравнивать с голливудским актером Райаном Гослингом. Ранее режиссер «Аноры» Шон Бейкер даже назвал Борисова «русским Гослингом».

Фильм «Анора» американского сценариста Шона Бейкера получил «Оскар» в категории «Лучший фильм». Бейкер также получил награду как лучший режиссер.

Статуэтку за лучшую женскую роль получила главная героиня фильма Майки Мэдисон. Кинокартина также была отмечена премией за лучший монтаж.

Ранее сообщалось, что на церемонии «Оскар-2025» не почтили память актрисы Мишель Трахтенберг.