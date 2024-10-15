Деми Мур рассказала о самочувствии страдающего деменцией Брюса Уиллиса

69-летний актер и продюсер Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщила его бывшая супруга актриса Деми Мур.

«Болезнь – это именно то, чем она является. И я думаю, важно на самом деле глубоко внутри это принимать. Сейчас он стабилен. Если вы держитесь за прошлое, пытаетесь жить тем, что было, то это обречено на провал», – цитирует ее слова издание People.

Звезда признается, что по-прежнему помогает своему бывшему мужу. Недавно она навестила его вместе с его внучкой Луэттой.

Ранее сообщалось о том, что в СМИ появились редкие снимки Брюса Уиллиса во время прогулки.