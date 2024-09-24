В СМИ появились редкие снимки Брюса Уиллиса во время прогулки
Фото: [flickr.com]
Знаменитый актер Брюс Уиллис выглядел уставшим на одной из своих редких прогулок по Лос-Анджелесу. Фотографии героя боевиков опубликовало издание Daily Mail.
Репортеры запечатлели Уиллиса, сидящего на пассажирском сиденье автомобиля.
В феврале 2023 года стало известно, что у актера лобно-височная деменция, которая вызывает постепенное снижение когнитивных способностей. По данным Daily Mail, Уиллис страдает от этого неизлечимого недуга примерно с весны 2022 года.
Ранее сообщалось, что Катя Лель и Отар Кушанашвили публично урегулировали конфликт.