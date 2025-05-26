Демидов останется на лето в Монреале, чтобы подтянуть английский и французский

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов не поедет на летние каникулы в Россию, а останется в Монреале, чтобы сфокусироваться на подготовке к своему первому полноценному сезону в НХЛ, сообщает RG.

В Канаде 19-летний россиянин будет заниматься под руководством тренерского штаба клуба по развитию.

«Он сосредоточен на развитии силы, выносливости и ситуационной осведомленности, необходимых для достижения успеха на самом высоком уровне», — отмечается в публикации.

Также Демидов хочет подтянуть английский и французский языки.

Нападающий заключил контракт с «Монреалем» после вылета СКА в первом раунде плей-офф КХЛ. Демидов успел провести две игры в регулярном чемпионате НХЛ и отметился голом и передачей в дебютном матче. «Монреаль» выбрал россиянина на драфте-2024 под общим пятым номером.