Демидов помог установить «Монреалю» новый рекорд НХЛ

«Монреаль Канадиенс» одержали победу в очередном матче НХЛ над «Оттава Сенаторз» (4:3 ОТ) и установили рекорд лиги.

«Монреаль» стал первой командой в НХЛ, которой удалось в первых 12 матчах сезона одержать пять побед в овертаймах. Решающую шайбу в дополнительной пятиминутке забросил форвард Алекс Ньюхук.

Свой вклад в это достижение внес и российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов. Именно он за две с половиной минуты до конца основного времени сравнял счет в матче, завершив точным броском комбинацию команды.

19-летний Демидов набрал 10 (3+7) очков в 12 матчах за «Монреаль». Россиянин лидирует в списке бомбардиров-новичков, его называют главным претендентом на «Колдер Трофи».

