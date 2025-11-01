РУСАДА дало хоккеисту «Спартака» Морозова минимальную дисквалификацию: хоккеист покаялся и сотрудничал с агентством
РУСАДА сократило срок отстранения хоккеиста «Спартака» Морозова до одного месяца
Фото: [ХК «Спартак»]
Российское антидопинговое агентство сократило дисквалификацию нападающего московского «Спартака» Ивана Морозова до одного месяца.
В сентябре в допинг-пробе хоккеиста был обнаружен кокаин, ему грозила дисквалификация сроком до четырех лет. На этой неделе Морозов признался в употреблении запрещенного вещества, принес извинения партнерам и болельщикам, а также рассказал, что при помощи РУСАДА проходит терапию.
В юридической группе «Клевер консалт» подчеркнули, что именно сотрудничество с РУСАДА, а также правильная тактика защиты позволили добиться минимального наказания.
Ранее советник президента «Спартака» Валерий Каменский заявил, что Морозов нужен команде. Нападающий может вернуться на лед уже в этом календарном году.