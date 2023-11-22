Демонстративно сжегшего российский паспорт певца Шарлота задержали в аэропорту

Музыкант прилетел в Санкт-Петербург из Еревана. Несколько дней назад он опубликовал в соцсетях фотографию авиабилета и написал, что летит в Россию «сражаться за русскоязычную культуру». Певец сообщил, что он намерен записать новый альбом «Реинкарнация», содержание которого не будет касаться «политической рутины».

26 июня Шарлот демонстративно сжег российский паспорт, записав акцию на видео. Тогда певец заявил о том, что больше не считает себя гражданином России и мечтает попасть в Киев.

Шарлота могут привлечь к ответственности по двум статьям – за глумление над национальным символом и за фейки о российской армии.