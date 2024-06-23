День деревни Пирогово отметили в подмосковных Мытищах

В этом году День деревни Пирогово отметили накануне народного праздника Кириллов день. Жителей, собравшихся в Доме культуры «Пироговский», поздравила заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина, пожелав процветания и развития населенного пункта.

Отмечается, что почетной грамотой главы муниципалитета наградили целый ряд пироговцев. Особо теплые слова адресовались волонтерам за их неравнодушие. В этот день отметили также активных родителей, дети которых посещают клубные формирования, юбиляров и супружескую пару Старостиных, прожившую вместе более 60 лет.

Примечательно, что торжественное мероприятие сопровождалось большим концертом от творческих коллективов культурного учреждения. Вокальный коллектив «Зоренька» пожелал своим землякам счастья и мирного неба над головой.

«Когда я приехала сюда, не было даже хорошей дороги. А сегодня все изменилось только в лучшую сторону. У нас отличный клуб, деревня растет, приезжает молодежь», — подчеркнула участница вокального ансамбля «Сельские напевы» Галина Николаевна Ларионова, которая живет здесь почти полвека.

Завершением праздника стала раздача мороженого самым юным жителям, а также вкусные угощения — пироги и сладости всем, кто пришел отметить День деревни Пирогово.