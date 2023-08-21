День Государственного флага отметят в парках Подмосковья

Завтра в более 50 парках Подмосковья пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага, сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении уточнили, что для гостей подготовят культурно-развлекательную программу. Так, например, в парке Усадьбы Кривякино в Воскресенске состоится мастер-класс «Флаг моего Государства» и акция «Ленточка-триколор» на детской площадке, в парке культуры и отдыха «Пегас» в Егорьевске — поэтический концерт «Под флагом единым» и концерт «Символ России», в парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского округа — шоу воздушных змеев «Наш флаг — наша гордость» и так далее.

Отметим, что мероприятия пройдут при поддержке Минкульттуризма Подмосковья и АНО «МосОблПарк».

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