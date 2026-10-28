ЖКУ съедают половину дохода: почему пособия не выводят многодетных из бедности

Государство расширяет выплаты для семей с детьми, но нуждающихся меньше не становится. Почему пособия лишь смягчают бедность, а не выводят из нее, в комментарии RuNews24.ru объяснил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По его словам, пособия в России есть и их становится все больше. С 2026 года многодетные сохраняют единое пособие даже при превышении прожиточного минимума на 10%, выплата составляет 50% регионального ПМ. По оценке Правительства, число детей, на которых назначат пособие по новому правилу, превысит 231 тыс. человек. Мера правильная, отметил эксперт, но отвечает на вопрос «как не потерять пособие», а не на вопрос «почему семья с тремя детьми все равно бедна».

Первая причина — структура расходов, а не только доходов. Многодетная семья — это не «три отдельных ребенка», а другой масштаб жилья, питания, одежды, транспорта и образования. И ключевой удар наносят не продукты, а тарифы и жилье: пока семейная политика обсуждает пособия, расходы на ЖКХ, аренду и ипотеку растут быстрее. Семья с доходом ₽50 тыс. и платежом за ЖКУ в ₽20 тыс. не становится менее бедной от того, что ей сохранили выплату в ₽9 тыс.

Вторая причина — ловушка занятости. Многодетная мать часто не может выйти на полную ставку, потому что инфраструктура не покрывает потребности семьи с тремя детьми, и семья застревает в «серой зоне» между пособием и полноценным заработком. По словам Якубовича, логика здесь странная: ребенок получил повышенную стипендию в колледже — снимают с пособия, стал получать пособие по инвалидности — отказ в едином пособии, даже компенсации малоимущим на ЖКУ учитывают в доходе и за это лишают выплаты. В итоге сигнал получается странный: не повышайте доход, не берите подработку, не выходите из бедности, иначе государство сразу отнимет помощь.

Третья причина — преждевременная отмена статуса. Сейчас многодетной семья считается по возрасту старшего ребенка: исполнилось ему 18 — для младших детей и для семьи все льготы отменяются. Эксперт назвал это абсурдом: семья с тремя детьми не перестает быть многодетной от того, что старший достиг совершеннолетия, особенно пока он не встал на ноги, не завел семью и не стал жить самостоятельно. Отдельно Якубович указал на отсутствие позитивного образа многодетной семьи — яркого и понятного, не на постерах и агитках, а хотя бы в массовой культуре, а лучше в реальности и примерах.

Как подчеркивает эксперт, пока не изменятся жилищные условия, тарифы, доступность детской инфраструктуры и правила назначения выплат, любые пособия будут лишь смягчать бедность, а не выводить из нее. Нужна более гибкая система: уходить от резких обрывов выплат, учитывать реальные расходы на жилье и лечение, расширять доступ к бесплатным кружкам и секциям.