Не стало барабанщика рокабилли-группы «Мистера Твистера» Валерия Лысенко

Tass: барабанщик группы «Мистер Твистер» Лысенко умер после падения на даче

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

В ночь на 28 октября не стало Валерия Лысенко, известного под псевдонимом Еж. Музыканту было 65 лет, сообщил ТАСС.

Музыкант скончался при трагических обстоятельствах: находился на даче у товарища, где упал и сильно ударился. Тело обнаружили только утром.

Следствие рассматривает несчастный случай как основную версию, но не исключает, что у артиста мог оторваться тромб. Год назад Лысенко перенес инсульт, после которого проходил реабилитацию.

Лысенко родился 26 августа 1961 года в станице Вешенской Ростовской области. В 1985 году вместе с Вадимом Дороховым и Олегом Усмановым он создал группу «Мистер Твистер». Коллектив играл рок-н-ролл пятидесятых годов, твисты и собственные песни.

Первая пластинка коллектива вышла в 1990 году на фирме «Мелодия». После смерти Дорохова в 1991 году состав группы менялся, но Лысенко остался верен коллективу. Он продолжал выступать и в интервью часто подчеркивал приверженность классическому рок-н-роллу.

Ранее стало известно о гибели рэпера и активиста Миши Маваши.

Актуально

Читайте также

34-летняя звезда «Папиных дочек» Мельникова показала редкие кадры с двухлетней дочерью

34-летняя звезда «Папиных дочек» Мельникова показала редкие кадры с двухлетней дочерью

Звезда «Чебурашки» Гармаш признался, что удивлен способностями младшего сына к языкам

Звезда «Чебурашки» Гармаш признался, что удивлен способностями младшего сына к языкам

«Это Африка, детка»: номер звезды фильма «Я люблю тебя» Толкалиной в ЮАР разгромили обезьяны

«Это Африка, детка»: номер звезды фильма «Я люблю тебя» Толкалиной в ЮАР разгромили обезьяны

Против порноактрисы Ольги Мур завели уголовное дело о порнографии

Против порноактрисы Ольги Мур завели уголовное дело о порнографии

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова развеяла слухи о беременности

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова развеяла слухи о беременности

Умер «русский Тайсон» Денис Бойцов: боксер скончался в 40 лет после тяжелых травм

Умер «русский Тайсон» Денис Бойцов: боксер скончался в 40 лет после тяжелых травм

Сын Олега Табакова сыграл свадьбу со своим пиар-директором Ксенией Ермоленко

Сын Олега Табакова сыграл свадьбу со своим пиар-директором Ксенией Ермоленко

Живет и учится в Европе: правнучке Горбачева исполнилось 18 лет

Живет и учится в Европе: правнучке Горбачева исполнилось 18 лет

Бывший возлюбленный онкобольной Рапунцель попросил помощи в сборе денег на ее лечение

Бывший возлюбленный онкобольной Рапунцель попросил помощи в сборе денег на ее лечение

Кто купит историю: на торги выставлены девять памятников Рязанской области

Кто купит историю: на торги выставлены девять памятников Рязанской области

Звезда «Всех моих детей» Алан Дайзерт умер в 75 лет

Звезда «Всех моих детей» Алан Дайзерт умер в 75 лет

Стало известно о возможном романе Джей Ло и звезды «Теда Лассо» Голдштейна

Стало известно о возможном романе Джей Ло и звезды «Теда Лассо» Голдштейна

Добавьте mosregtoday.ru в избранное