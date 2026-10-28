Не стало барабанщика рокабилли-группы «Мистера Твистера» Валерия Лысенко

В ночь на 28 октября не стало Валерия Лысенко, известного под псевдонимом Еж. Музыканту было 65 лет, сообщил ТАСС.

Музыкант скончался при трагических обстоятельствах: находился на даче у товарища, где упал и сильно ударился. Тело обнаружили только утром.

Следствие рассматривает несчастный случай как основную версию, но не исключает, что у артиста мог оторваться тромб. Год назад Лысенко перенес инсульт, после которого проходил реабилитацию.

Лысенко родился 26 августа 1961 года в станице Вешенской Ростовской области. В 1985 году вместе с Вадимом Дороховым и Олегом Усмановым он создал группу «Мистер Твистер». Коллектив играл рок-н-ролл пятидесятых годов, твисты и собственные песни.

Первая пластинка коллектива вышла в 1990 году на фирме «Мелодия». После смерти Дорохова в 1991 году состав группы менялся, но Лысенко остался верен коллективу. Он продолжал выступать и в интервью часто подчеркивал приверженность классическому рок-н-роллу.

Ранее стало известно о гибели рэпера и активиста Миши Маваши.