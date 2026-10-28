Порядка 72 тыс. жителей Подмосковья проконсультировались по вопросам соцзащиты онлайн

В Подмосковье онлайн-консультациями социальной защиты воспользовались почти 72 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Развитие цифровых сервисов социальной защиты позволяет жителям нашего региона получать необходимую помощь и консультации, не выходя из дома. Почти 72 тыс. обращений с начала года, а это значит, что такой формат востребован», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.

Чаще всего жителей волновали вопросы получения компенсации за оплату ЖКУ, оформления путевок в санатории и предоставления компенсации для граждан в возрасте от 65 лет.

В большинстве случаев за онлайн-консультациями обращаются пенсионеры и жители с инвалидностью.

Развитие дистанционных сервисов — одно из направлений нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ Подмосковья.