50-летний бизнесмен сделал предложение Валентине Алексеевой

VOICE: обладательнице титула «Мисс БРИКС» Алексеевой сделали предложение

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

20-летняя модель Валентина Алексеева, обладательница титулов «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС», обручилась с 50-летним бизнесменом Ильей Мительманом, сообщает VOICE. О том, что возлюбленный сделал предложение, девушка рассказала в интервью Лауре Джугелии.

История отношений Мительмана и Алексеевой началась с того, что предприниматель узнал контакты модели и отправил ей цветы. После обмена сообщениями Илья захотел прислать украшение с бриллиантами — именно тогда Валентина впервые дала ему свой адрес.

Бизнесмен ухаживал за моделью 2,5 месяца. Прежде чем ответить взаимностью, Алексеева «проверила его по всем фронтам»: наблюдала за поступками и отношением к окружающим. Предложение, по словам Валентины, возлюбленный сделал несколько дней назад.

«Все было очень красиво. Я просто хотела обозначить тот факт, что мне сделали предложение. Свадьбы пока не ожидается в силу непростого времени в стране. Но кольцо есть. Это было внезапно для меня», — сказала модель.

Накануне в СМИ появилась информация, что Валентина готовится сыграть свадьбу в ОАЭ, но она опровергла эту информацию.

Ранее народный артист РФ Филипп Киркоров осыпал Валентину Иванову дорогими подарками.

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