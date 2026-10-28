Врач Поляков перечислил частые симптомы нехватки витамина А

Врач Поляков рассказал, как проявляется дефицит витамина А

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Снижение зрения и сухость кожи могут указывать на нехватку витамина А. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на диетолога и эндокринолога Антона Полякова.

По словам врача, при дефиците витаминов кожа часто реагирует первой. Нехватка витамина А проявляется сухостью, повышенным раздражением и склонностью к аллергии. Еще один характерный симптом — куриная слепота, когда зрение падает в темноте.

Поляков советует не гадать, а проверять уровень витаминов с помощью анализов. И только потом подбирать способ восполнения дефицита. Так что не стоит пить витамины вслепую.

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