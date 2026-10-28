Долина заверила, что не собирается уходить со сцены

VOICE: 71-летняя Долина из гримерки Кремля и заявила, что не уйдет из профессии

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

71-летняя народная артистка РФ Лариса Долина, ответила хейтерам, призывающим ее уйти на пенсию, пишет VOICE.

Певица опубликовала в личном блоге видео из гримерки в Кремле, где готовилась к выходу на сцену по случаю юбилея саксофониста Игоря Бутмана. В своем обращении артистка заявила, что не собирается покидать профессию, и предложила критикам «просто терпеть» ее присутствие в шоу-бизнесе.

«На пенсию уйду тогда, когда сама пойму, что все. Но пока есть то, чем я готова делиться с теми, кому интересно мое творчество и пока звучит голос и есть силы, я буду с вами», — сказала Долина.

После выступления певица опубликовала видеопоздравление для Игоря Бутмана, пожелав ему долгих лет в профессии.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина приостановила гастрольную деятельность из-за хейта, который обрушился на нее в Сети.

Актуально

Читайте также

Рэпера Navai освободили из-под ареста в Казахстане

Рэпера Navai освободили из-под ареста в Казахстане

50-летний бизнесмен сделал предложение Валентине Алексеевой

50-летний бизнесмен сделал предложение Валентине Алексеевой

62-летняя Азиза призналась, что сама сбрила волосы

62-летняя Азиза призналась, что сама сбрила волосы

24-летнюю Билли Айлиш заподозрили в операции по уменьшению бюста

24-летнюю Билли Айлиш заподозрили в операции по уменьшению бюста

Россия прощается с наследием Пугачевой: сбежавшая певица теряет последние бренды на родине

Россия прощается с наследием Пугачевой: сбежавшая певица теряет последние бренды на родине

«Это Африка, детка»: номер звезды фильма «Я люблю тебя» Толкалиной в ЮАР разгромили обезьяны

«Это Африка, детка»: номер звезды фильма «Я люблю тебя» Толкалиной в ЮАР разгромили обезьяны

95-летнюю актрису Лидию Доротенко, сыгравшую в «Полосатом рейсе», обнаружили в ужасном состоянии

95-летнюю актрису Лидию Доротенко, сыгравшую в «Полосатом рейсе», обнаружили в ужасном состоянии

Мария Погребняк показала шуточное видео с сыновьями под песню «Я сошла с ума»

Мария Погребняк показала шуточное видео с сыновьями под песню «Я сошла с ума»

«Это необъяснимое ощущение»: Савельева объяснила причину развода со звездой сериала «Татьянин день» Сафоновым

«Это необъяснимое ощущение»: Савельева объяснила причину развода со звездой сериала «Татьянин день» Сафоновым

Треш-блогер Олег Монгол женился

Треш-блогер Олег Монгол женился

Петр Ян победил Мераба Двалишвили и защитил чемпионский титул UFC

Петр Ян победил Мераба Двалишвили и защитил чемпионский титул UFC

Сын Юлианны Карауловой устроил истерику из-за отмены дополнительных занятий по арифметике

Сын Юлианны Карауловой устроил истерику из-за отмены дополнительных занятий по арифметике

Добавьте mosregtoday.ru в избранное