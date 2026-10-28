Долина заверила, что не собирается уходить со сцены

Певица опубликовала в личном блоге видео из гримерки в Кремле, где готовилась к выходу на сцену по случаю юбилея саксофониста Игоря Бутмана. В своем обращении артистка заявила, что не собирается покидать профессию, и предложила критикам «просто терпеть» ее присутствие в шоу-бизнесе.

«На пенсию уйду тогда, когда сама пойму, что все. Но пока есть то, чем я готова делиться с теми, кому интересно мое творчество и пока звучит голос и есть силы, я буду с вами», — сказала Долина.

После выступления певица опубликовала видеопоздравление для Игоря Бутмана, пожелав ему долгих лет в профессии.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина приостановила гастрольную деятельность из-за хейта, который обрушился на нее в Сети.