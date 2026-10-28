Жена Басты показала, как выглядела в 18 лет

Super: жена рэпера Басты показала архивный снимок, сделанный в 1998-м году

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Супруга 46-летнего музыканта Басты, настоящее имя которого Василий Вакуленко, Елена Вакуленко-Пинская поделилась в социальных сетях архивным снимком, пишет Super.

Фотография была сделана в 1998 году, когда девушке было всего 18 лет. На кадре Елена позирует возле фонтана. Она одета в короткую юбку и облегающую кофту с длинными рукавами. Поклонники отметили, что с тех пор Елена почти не изменилась.

Елена родилась в Москве, но школьные годы провела во Франции. Позже она вернулась в Россию и поступила в Государственный институт управления. С будущим мужем она познакомилась в одном из столичных кафе. В 2009 году пара поженилась. Елена и Василий воспитывают двух дочерей.

Ранее украинская певица София Ротару растрогала фанатов архивным снимком покойного мужа.

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