Прокуратура Ногинска проконтролирует установление обстоятельств ДТП с участием автобуса и грузовика

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Ногинске

Официально

Фото: [Прокуратура МО]

Городская прокуратура Ногинска взяла на контроль установление обстоятельств дорожной аварии с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел днем 28 октября на трассе А-107 «ММК». На 99-м километре дороги водитель автобуса проехал на красный свет светофора и столкнулся с автомобилем Sitrak.

В результате аварии пострадали три пассажира автобуса. Их госпитализировали.

По данному факту началась процессуальная проверка.

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