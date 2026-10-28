Прокуратура Ногинска проконтролирует установление обстоятельств ДТП с участием автобуса и грузовика
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Ногинске
Фото: [Прокуратура МО]
Городская прокуратура Ногинска взяла на контроль установление обстоятельств дорожной аварии с участием рейсового автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Инцидент произошел днем 28 октября на трассе А-107 «ММК». На 99-м километре дороги водитель автобуса проехал на красный свет светофора и столкнулся с автомобилем Sitrak.
В результате аварии пострадали три пассажира автобуса. Их госпитализировали.
По данному факту началась процессуальная проверка.