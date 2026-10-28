Спасатели Подмосковья обезвредили в Рузе боеприпас времен Великой Отечественной войны
В Рузе обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Снаряд был найден в Рузе местными жителями.
Так, в Систему-112 обратился житель поселка детского городка «Дружба». Во Мужчина рассказал, что во время земляных работ нашел подозрительный предмет.
Прибывшие на место взрывотехники установили, что находка — 23-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас поместили в специальный контейнер, вывезли на полигон и обезвредили.