Спасатели Подмосковья обезвредили в Рузе боеприпас времен Великой Отечественной войны

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Снаряд был найден в Рузе местными жителями.

Так, в Систему-112 обратился житель поселка детского городка «Дружба». Во Мужчина рассказал, что во время земляных работ нашел подозрительный предмет.

Прибывшие на место взрывотехники установили, что находка — 23-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас поместили в специальный контейнер, вывезли на полигон и обезвредили.