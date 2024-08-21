День государственного флага России отметят в трех парках Подольска

День государственного флага России масштабно отпразднуют в Подольске. Как рассказали в муниципальной администрации, мероприятия проведут в трех парках городского округа.

Так, в Парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина состоятся праздничное мероприятие «Моей Родины Триколор», флешмоб от группы «Радость движения» и шествие с флагом.

В парке «Дубрава» проведут интерактивный квест для детей «По следам истории», ярмарку и праздничный концерт. В Детском парке в Климовске на Весенней можно будет посетить мастер-класс «Символ России», получить ленточку с триколором, поучаствовать в шествии с флагом. Кроме того, здесь запланированы флешмоб «Мы — Россия!» и концерт «Россия. С любовью».