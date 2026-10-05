«Правду я озвучить не могу из уважения к семье»: блогерша Милена Петросян ответила тем, кто винит ее в смерти мужа

В жизни 25-летней блогерши из Кемерова Милены Петросян, чья аудитория превышает 700 тыс. человек, произошло несчастье — скончался ее супруг. О случившемся женщина сообщила сама в социальных сетях. Обстоятельства, предшествовавшие смерти мужчины, достоверно не установлены. Некоторые пользователи начали обвинять в смерти мужа саму блогершу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, после публикации часть подписчиков принялась возлагать вину за произошедшее на саму Петросян. Но нашлись и те, кто встал на ее сторону: пользователи напомнили, что полной картины случившегося у аудитории нет, а значит, делать выводы преждевременно.

«Заигралась, девчонка! Жаль Татула, глаза такие добрые у парня были, любящие, жаль только, не на ту посмотрели», — написала одна из подписчиц.

По данным издания, позже блогерша обратилась к подписчикам. Она заявила, что пока не готова раскрывать все детали, и пояснила: правда, которую ей хотелось бы озвучить, не может быть обнародована из уважения к семье покойного.

Петросян подчеркнула, что посторонним неизвестно, что в действительности происходило внутри их семьи, и призвала не спешить с выводами. Она также добавила, что осталась одна с двумя детьми и ей нужно время, чтобы справиться с горем.

«К сожалению, вы услышали лишь одну сторону и поспешили сделать выводы. Дайте мне пережить это горе, мне нужно время», — сказала блогерша.

По данным издания, у Милены Петросян осталось двое детей. В своем блоге она ранее делилась подробностями личной жизни и, в частности, рассказывала о покупке недвижимости.

Ранее сообщалось, что адвокат семьи Тиммы заявила, что он купил квартиру до брака с Седоковой.