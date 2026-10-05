Медведей в Кузбассе начали подкармливать с рук: 20 кормушек с овсом и кукурузой появились в лесу

Кузбасские леса обзавелись подкормочными точками для бурых медведей: в них заложили 20 кормушек, наполненных овсом и кукурузой. О нововведении рассказал представитель регионального министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства в чате губернатора Ильи Середюка, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Эксперты пояснили, с какой целью предпринимаются подобные действия. Расчет простой: если в тайге достаточно еды, у медведей пропадает стимул подходить к садовым товариществам. Так в ведомстве надеются снизить число нежелательных визитов к людям.

«Устроено также 20 кормушек с овсом и кукурузой, чтобы отвлечь медведей от СНТ, в которые они приходят за растительной пищей», — пояснили в министерстве.

Осенью, накануне спячки, животным особенно нужен корм, богатый углеводами. В Минлесхозе перечислили привычные для медведей источники питания: орехи, ягоды, ранетки, корнеплоды. Овес и кукуруза из кормушек как раз восполняют эту потребность.

Как ожидается, с первыми заморозками звери уйдут вглубь тайги и залягут в берлоги. Шатуны — медведи, которые так и не легли в спячку, — для региона редкость: по данным Минлесхоза, предыдущий такой случай отмечали в 2019 году.

«Чтобы не бояться, важно понимать как зверь себя ведет, он не станет без причины нападать на человека. Наши сотрудники работают в лесу без оружия, нападений не было ни разу», — заверили в министерстве.

Ранее сообщалось, что медведь пришел к элитному ресторану в Сочи и перепугал гостей.