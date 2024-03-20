День Гжели пройдет в Подмосковье в выходные, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области. Местом проведения мероприятия станет Раменский городской парк.

Для гостей проведут мастер-классы, на которых научат росписи сувениров из керамики. Кроме того, всем желающим расскажут об истории Гжельского народного промысла.

Помимо этого, Раменский историко-художественный музей и Раменская центральная детская библиотека организуют выездные экспозиции, а Союз гжельских мастеров — ярмарку. В завершение мероприятия состоится концерт.

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