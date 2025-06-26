День йоги пройдет в парке «Раздолье» в Одинцово

Фестиваль в формате Дня йоги пройдет 2 августа в парке «Раздолье» в Одинцово. Мероприятие состоится в Подмосковье уже в четвертый раз.

Мероприятие бесплатное. Его задача — познакомить и привлечь жителей всех возрастов к здоровому образу жизни. Ежегодно фестиваль собирает около 500 гостей.

Для детей в рамках мероприятия будут организованы бесплатные мастер-классы, чтобы у родителей была возможность посетить праздник всей семьей. Также на фестивале будет проходить благотворительная ярмарка и сбор для нуждающихся детей.