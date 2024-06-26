День йоги пройдет в Подмосковье в конце июня

Масштабный День йоги пройдет в подмосковном Одинцово в ближайшие выходные, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Программа мероприятия рассчитана на посетителей всех возрастов. Для самых маленьких проведут занятия для хорошей осанки и профилактики плоскостопия. Для взрослых — практики в самых разных направлениях, в том числе расскажут о секретах стояния на гвоздях и выравнивания тела с использованием ортопедических мячей.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно пройти регистрацию по этой ссылке. Среди всех зарегистрировавшихся участников разыграют абонемент в студию йоги и подарки от партнеров мероприятия.

Для прохождения мастер-классов нужно будет принести с собой коврик, средства для защиты от солнца, головной убор и достаточное количество воды.