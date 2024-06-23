День йоги прошел в Центральном парке в подмосковном Реутове
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Реутов]
Порядка двухсот жителей и гостей города Реутов имели возможность сегодня присоединиться ко «Дню йоги» в Центральном парке. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сегодня вместе с партнерами и нашими друзьями из „Территории фитнеса“ провели бесплатные мастер-классы по йоге. Все желающие могли ознакомиться с различными направлениями — от пранаямы и медитации до парной йоги и гвоздестояния. Кроме того, участники могли нанести себе узоры мехенди», — рассказала заведующая структурным подразделением по развитию парковых территорий Алена Звягина.
Отмечается, что все участники получили массу эмоций и заряд положительного настроения на предстоящую недели, и, конечно, новые знания по различным практикам йоги. Также всех участников мероприятия угощали вкусным и ароматным чаем.