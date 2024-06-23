День йоги прошел в Центральном парке в подмосковном Реутове

«Сегодня вместе с партнерами и нашими друзьями из „Территории фитнеса“ провели бесплатные мастер-классы по йоге. Все желающие могли ознакомиться с различными направлениями — от пранаямы и медитации до парной йоги и гвоздестояния. Кроме того, участники могли нанести себе узоры мехенди», — рассказала заведующая структурным подразделением по развитию парковых территорий Алена Звягина.