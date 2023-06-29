День молодежи в Электростали отметят 2 июля
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Жителей городского округа Электросталь приглашают присоединиться к большому празднику, который пройдет в честь Дня молодежи уже в это воскресенье, 2 июля, в парке «Авангард».
Гостей здесь будут встречать с полудня.
Уже в час дня на центральной сцене начнется зажигательная танцевальная тренировка Zumba. А в 15:00 выступят финалисты Фестиваля творчества молодежи «Весеннее ассорти». Авторские песни в исполнении молодых артистов Электростали можно будет услышать после четырех вечера.
Параллельно с главной сценой в парке «Авангард» будут работать и другие площадки. Там проведут различные мастер-классы, откроют импровизированный кинозал, организуют веселые квесты. На караоке-вечеринке можно будет спеть любимые песни, а на фестивале граффити «FлакON» увидеть, как стрит-арт художники Подмосковья создают неповторимые фотозоны.
Для тех, кто хочет испытать свою выносливость, организуют полосу препятствий. Маршрут с разными заданиями пройдет через лес, вдоль пляжной линии.
Ну, а в половине седьмого вечера для всех начнется праздничная дискотека.
В ее программе: сеты DJ — EMIL’, ведущий — Максим (МК), фотограф — FANTOMAS FOTO.
В 20:00 с Днем молодежи электростальцев поздравит певец Amirchik, молодой парень из Бишкека, покоривший TikTok.
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