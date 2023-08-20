День поселка Черкизово отпраздновали в Городском округе Пушкинский
Фото: [Елена Ссас]
Большую праздничную программу «Романтика Подмосковья» организовали в связи с днем поселка Черкизово в Городском округе Пушкинский.
Отмечается, что участникам праздника были предложены локации в дачном стиле: игра в футбол на траве, бадминтон или детский теннис, ароматный чай в тенистой беседке, а защитится от солнца можно было под разноцветными зонтиками.
«У нас прошел пир на весь мир! Покровский храм всех угостил по-семейному, по дачному: компотами из яблок, пирогами, фруктами, сладостями. Ведь день поселка Черкизово совпадает с православным праздником Преображение Господне, который в народе называют Яблочный Спас», — рассказала заведующая филиала ЦДК «Строитель» ДК «Импульс» Елена Ссас.
Фото: [Елена Ссас]
Первая часть праздника была посвящена духовной музыке, так как одним из главных событий 2023 года для Черкизово стало 120-летие храма Покрова Пресвятой Богородицы. Также на празднике выступили знаковые артисты Пушкинского музыкального театра Дмитрий Быков и Светлана Галка. А для самых маленьких участников праздника юные солисты вокальной студии «Ля Ля Фа» показали кукольный интерактивный спектакль «Мешок яблок». Завершилось мероприятие большим шоу мыльных пузырей и дискотекой.
«Еще раз выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие в нашем празднике! С днем поселка, дорогие черкизовцы!» — подытожил культорганизатор ДК «Импульс» Андрей Ефремов.