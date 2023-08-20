День поселка Черкизово отпраздновали в Городском округе Пушкинский

Отмечается, что участникам праздника были предложены локации в дачном стиле: игра в футбол на траве, бадминтон или детский теннис, ароматный чай в тенистой беседке, а защитится от солнца можно было под разноцветными зонтиками.

«У нас прошел пир на весь мир! Покровский храм всех угостил по-семейному, по дачному: компотами из яблок, пирогами, фруктами, сладостями. Ведь день поселка Черкизово совпадает с православным праздником Преображение Господне, который в народе называют Яблочный Спас», — рассказала заведующая филиала ЦДК «Строитель» ДК «Импульс» Елена Ссас.

Фото: [ Елена Ссас ]

Первая часть праздника была посвящена духовной музыке, так как одним из главных событий 2023 года для Черкизово стало 120-летие храма Покрова Пресвятой Богородицы. Также на празднике выступили знаковые артисты Пушкинского музыкального театра Дмитрий Быков и Светлана Галка. А для самых маленьких участников праздника юные солисты вокальной студии «Ля Ля Фа» показали кукольный интерактивный спектакль «Мешок яблок». Завершилось мероприятие большим шоу мыльных пузырей и дискотекой.