День самбо отметили в Павловском Посаде

В ноябре поклонники единоборств отмечают день самбо. Этот вид спорта родился в СССР ровно 85 лет назад. В честь «круглой» даты глава Павловского Посада Денис Семенов побывал на тренировке по самбо в Центре единоборств «ВИТЯЗЬ».

Здесь сейчас семью видами единоборств занимаются 250 человек. Причем из года в год они показывают отличные достижения.

«Наши ребята успешно выступают на различных соревнованиях и показывают хорошие результаты. С большим удовольствием вручил удостоверения и разрядные значки юным спортсменам», - отметил глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов.

Он поздравил всех тренеров и спортсменов с праздником и пожелал здоровья, благополучия, удачи, вдохновения, новых побед на ковре и в жизни.