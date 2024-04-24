День спорта пройдет на стенде Московской области выставки «Россия» на ВДНХ

Уже завтра на подмосковном стенде в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоится День спорта. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Примечательно, что стенд начнет свою работу с открытой платформы СШОР по хоккею. Опытные хоккеисты проведут мастер-класс по дриблингу шайбы для всех желающих. Также на стенде состоится викторина и мастер-класс от подмосковной гандбольной команды «Звезда». У всех посетителей выставки будет возможность познакомиться с этим видом спорта и под руководством профессиональных игроков научиться отдавать передачи и делать обыгрыши.

Представители СШОР по легкой атлетике расскажут об основных дисциплинах данного вида спорта и продемонстрируют свой спортивный инвентарь — диски, ядра, колодки и медали. А представители дома юных техников «Интеграл» из городского округа Химки расскажут о секции спортивных дронов и перспективах детского центра по обучению управления БПЛА. Все гости смогут изучить и рассмотреть беспилотники, которые будут выставлены на площадке.

Помимо этого, в 12:30, в 16:00 и в 18:00 на стенде Московской области пройдут спортивные викторины с вручением памятных призов от министерства физической культуры и спорта Подмосковья. В течение всего Дня спорта на экранах стенда будут демонстрироваться видеоролики о реализованных в Московской области спортивных проектах и спортсменах, представляющих регион.