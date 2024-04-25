День спорта прошел на стенде Подмосковья на выставке «Россия»

День спорта прошел на региональном стенде на выставке «Россия». Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«На нашем стенде сегодня были представлены различные достижения в области физкультуры и спорта. Гости выставки могли насладиться показательными выступлениями и мастер-классами как от именитых профессиональных спортсменов, так и от учащихся спортивных школ», – рассказал руководитель ведомства Алексей Перов.

Так, были организованы презентации спортивных обществ и образовательных учреждений области. Также прошли тематические мастер-классы, викторины и конкурсы. Все желающие могли сфотографироваться со спортсменами.

Помимо этого, в ходе Дня спорта провели пленарное заседание «Спорт. Возможности будущего». В его рамках обсудили стратегии развития спорта в стране до 2030 года, организацию международных соревнований.