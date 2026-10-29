В Сергиевом Посаде проведут снос аварийных жилых домов

В Сергиевом Посаде проведут ликвидацию четырех аварийных жилых домов. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Так, на улице 2-ой Кирпичный завод демонтируют двухэтажные дома №12 и №14, которые были построены в середине 1950-х годов. Их площадь составляет порядка 660 и 850 кв. м соответственно, объекты признали аварийными - из них расселили жителей 41 квартиры.

На улице Садовой снесут двухэтажный дом №8 площадью порядка 500 кв. м, возведенный в 1954 году. Из него расселили жильцов восьми квартир. Кроме того, на улице Московской разбирают конструкции двухэтажного дома №14 площадью порядка 395 кв. м, объект 1953 года постройки утратил эксплуатационную пригодность. Жителей 14 квартир расселили.

Аварийные здания демонтируют, площадки расчищают от строительного мусора и отсыпают песком. Работы завершат до конца ноября 2026 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.